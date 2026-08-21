La Guardia Civil auxilia a 3 personas, una de ellas un bebé, en un barco a la deriva en Tarragona

La Guardia Civil remolca una embarcación a la deriva en Tarragona - GUARDIA CIVIL

TARRAGONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a 3 personas (2 adultos y un bebé de un año y medio) que estaban a bordo de una embarcación de recreo que quedó a la deriva en la costa de Tarragona, ha informado el instituto armado en un comunicado este viernes.

Los hechos ocurrieron el lunes 17 de agosto, cuando el Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil de Tarragona recibió un aviso de Salvamento Marítimo en el que se informaba de una llamada de auxilio de una embarcación a la deriva, por lo que los agentes se dirigieron hacia las coordenadas indicadas, a media milla de la bocana del puerto de Sant Jordi d'Alfama.

Allí, el patrón los informó de que había sufrido una avería en el motor de la embarcación, que quedó varada en un tramo de costa con presencia de rocas, lo que hacía la navegación especialmente compleja.

Por este motivo, la Guardia Civil procedió al trasbordo de la mujer y el bebé a su barco y, posteriormente, los agentes realizaron las maniobras de remolque.

La embarcación fue trasladada hasta el puerto de L'Ametlla de Mar (Tarragona), donde quedó amarrada, y todos los ocupantes resultaron ilesos.