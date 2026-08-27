La Guardia Civil incauta 721 plantas de marihuana y detiene a una persona en Llers (Girona)

La Guardia Civil incauta una macroplantación de marihuana en Llers (Girona) - GUARDIA CIVIL

GIRONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desmanteló el pasado 21 de agosto una macroplantación interior de marihuana con 721 plantas en el municipio de Llers (Girona), que ha culminado con la detención de un hombre de 39 años, han informado los agentes en un comunicado este jueves.

En el marco de la operación 'Mimor', los agentes han descubierto que en el domicilio residía el hombre con su mujer de 33 años, también investigada pero no detenida, y sus hijos menores de edad, aunque eran los adultos los encargados del cuidado y mantenimiento de las plantaciones.

La benemérita también encontró una toma ilegal de fluido eléctrico, usada presuntamente para abastecer la instalación del cultivo, además de material relacionado con la elaboración de la marihuana, y el detenido ya ha pasado a disposición judicial.