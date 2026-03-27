Guardia Civil incauta en Barcelona 100 toneladas de tabaco, uno de los mayores alijos de España

El General Jefe de la Guardia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el Capitán Jefe de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Girona, Daniel Gómez, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una operación con Europol, ha desarticulado en la provincia de Barcelona una organización criminal dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de tabaco falsificado y se ha incautado de 100 toneladas de tabaco, lo que supone "una de las mayores confiscaciones de la historia de España".

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, este viernes por la mañana en la sede de la Zona de la Guardia Civil en Catalunya, en una rueda de prensa en la que también han participado el General Jefe de la Guardia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, y el Capitán Jefe de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Girona, Daniel Gómez.

Prieto ha explicado que la organización criminal producía en una nave de Granollers (Barcelona) entre 850.000 y 900.000 cigarrillos diarios, lo que equivale a 45.000 cajetillas, que se comercializaban en países de Europa: "Era una organización criminal perfectamente estructurada, con capacidad industrial, logística y de distribución".

DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación, que ha culminado con la operación bautizada como 'Yankao-Mikao', se inició en verano de 2024, cuando la Guardia Civil detectó la entrada en hoja de tabaco a través de la frontera terrestre de La Jonquera (Girona), ha explicado Gómez.

La organización contaba con un punto logístico ubicado en Piera (Barcelona) donde se recepcionaba la hoja de tabaco, procedente de países del este de Europa, y se almacenaba hasta su traslado a la fábrica de Granollers, en la que "entraban las hojas de tabaco y salían cajas de como las que se venden en los estancos".

En el interior, había una primera línea de producción dedicada al tratamiento de las hojas y la producción de picadura, una segunda en la que se fabricaban los cigarrilos con la picadura, el papel y los filtros, y una tercera en la que se empaquetaban y se etiquetaban, haciéndolos pasar por diferentes marcas, en su mayoría vinculadas al grupo Phillip Morris, que ha colaborado en el peritaje.

La nave, equipada con máquinaria de última línea y en la que se había realizado una gran inversión, según Pizarro, funcionaba como una fábrica normal, con la salvedad de que las condiciones de los trabajadores "rozaban la explotación", ha apuntado Gómez, que ha dicho que la investigación continúa abierta para determinar si los 11 trabajadores de la nave de Granollers estaban siendo explotados.

En total, la Guardia Civil detuvo a 20 personas de nacionalidad española y de otros países europeos, de las que 4 han ingresado en prisión tras pasar a disposición del Juzgado Instrucción 1 de Igualada (Barcelona): 16 fueron detenidas el 9 de marzo y 4 el día 17 del mismo mes; 11 de los arrestos se efectuaron en Granollers y el resto en Lloret de Mar (Girona) y Mollet del Vallès (Barcelona).

30 MILLONES DEFRAUDADOS

Prieto ha precisado que las 100 toneladas de tabaco incautadas equivalen a 7 millones de cajetillas y, teniendo en cuenta la medida del envoltorio, si se colocaran en una hilera, una detrás de otra, "llegarían de Barcelona a Madrid", una distancia de 500 kilómetros.

Además, supone "graves perjuicios económicos para el conjunto de la sociedad española", pues tres cuartas partes de lo que paga el consumidor final por cada cajetilla de tabaco que compra en un punto de venta autorizado se destina a impuestos.

En este caso, la defraudación ascendería a 30 millones de euros, que "equivalen a la construcción y puesta en funcionamiento de 4 Centros de Atención Primaria o 5 centros educativos".

Pizarro ha destacado que se trata de un dispositivo exclusivo de la Guardia Civil y Europol, porque la picadura procedía de países como Bulgaria y Rumanía, y que no hay "antecedentes de fábricas de este calibre aquí en Catalunya".

La organización lograba beneficios millonarios exportando las cajetillas mediante camiones a través de la frontera terrestre con Francia a lugares del norte de Europa en los que estos productos "duplican su precio", según Gómez, que ha señalado que estaban etiquetados en inglés para ampliar el abanico de comercialización.