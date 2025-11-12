La Guardia Civil inspecciona 28 comercios de la provincia de Girona por fraude eléctrico

GIRONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, junto con inspectores de Trabajo y Seguridad Social y técnicos de Endesa, ejecutó el pasado 6 de noviembre la segunda fase de la operación 'Gawain' en la que inspeccionaron 23 establecimientos comerciales de la provincia de Girona ante la sospecha de que estaban conectados ilegalmente a la red eléctrica, sumándose así a los 5 inspeccionados en agosto.

En total, los investigadores han constatado que 27 de los 28 locales presentaban manipulaciones o conexiones ilegales a la red, confirmándose así la defraudación, por lo que la investigación se saldó con 29 investigados por su presunta implicación, informa el Instituto Armado en un comunicado este miércoles.

Asimismo, se instruyeron 39 actas por infracciones administrativas, relacionadas con el contrabando, irregularidades en el etiquetado y deficiencias en materia de sanidad.