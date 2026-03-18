La Guardia Civil inspecciona supermercados 24 horas en L'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, Policía Nacional y la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) llevaron a cabo este martes por la mañana un operativo policial para inspeccionar diversos supermercados 24 horas y establecimientos de alimentación de la localidad, según informan fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Además, también participaron diversos operarios de Endesa para inspeccionar posibles fraudes eléctricos, así como técnicos de Inspección de Trabajo ante posibles irregularidades laborales.

Los agentes están acabando de concluir las diligencias, que serán entregadas al juzgado para posteriormente informar con más detalle sobre esta operación.