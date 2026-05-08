La Guardia Civil interviene más de 4.000 prendas de ropa falsificadas en Terrassa (Barcelona)

Agentes de la Guardia Civil y la Polcía Municipal de Terrassa en un dispositivo conjunto en el mercadillo municipal - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Municipal de Terrassa (Barcelona), investigó el pasado 29 de abril a cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial tras intervenir más de 4.045 artículos falsificados en el mercadillo municipal, cuyas prendas estaban valoradas en 441.746,40 euros.

La actuación se desarrolló entre las 10.30 y las 15.00 horas durante un dispositivo de inspección dirigido a la detección de productos falsificados puestos a la venta en diferentes paradas del mercado ambulante, y en total, la Guardia Civil inspeccionó seis puestos, de los cuales cinco dieron resultado positivo por la presencia de mercancía que imitaba marcas comerciales protegidas, informa en un comunicado este viernes.

Fueron identificadas 12 personas y se revisaron cuatro vehículos que presuntamente eran utilizados para transportar material falsificado y almacenar más productos destinados a la venta.

Entre las prendas intervenidas había 542 unidades de ropa interior masculina, 80 de ropa interior femenina, 1.542 pares de calcetines, 1.613 camisetas, 392 pantalones, 131 conjuntos deportivos, 21 conjuntos de vestido y bolso, 29 vestidos, 26 sudaderas, un bañador, tres chaquetas, 12 camisetas de equipos deportivos, 41 bolsos, cuatro monederos y 200 etiquetas falsificadas de diferentes marcas.

Durante el dispositivo, la Policía Municipal de Terrassa formuló tres sanciones administrativas por venta sin autorización municipal y por no figurar las personas identificadas como titulares o suplentes de las paradas inspeccionadas, y también propuso la retirada de la licencia a tres paradas del mercadillo, dos por venta sin autorización y una tercera por la venta de productos falsificados.