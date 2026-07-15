Guardia Civil investiga a 66 personas por fraude eléctrico tras inspeccionar 65 locales de Girona

Inspección por defraudación de fluido eléctrico en locales de Girona - GUARDIA CIVIL

GIRONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a 66 personas como presuntas autoras de un delito de defraudación de fluido eléctrico al detectarse conexiones irregulares tras inspeccionar un total de 65 locales de la provincia de Girona, informa en un comunicado este miércoles.

Según los cálculos realizados por los técnicos de la empresa eléctrica, la energía total defraudada asciende a más de 4.637 MWh, un consumo equivalente al anual aproximado de 1.325 viviendas.

Durante las inspecciones se levantaron 237 actas por infracciones administrativas, relacionadas con incumplimientos en materia de fiscal, consumo, sanidad, trabajo y Seguridad Social, que han sido remitidas a los organismos competentes para la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores.