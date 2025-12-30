La Guardia Civil rescata a una familia tras volcar su velero frente a la costa de Girona

La embarcación de la familia rescatada por la Guardia Civil frente a la costa de Girona - GUARDIA CIVIL

GIRONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató el lunes por la mañana a una familia holandesa, formada por dos adultos y dos menores de edad, después de que su velero volcara frente a la costa del municipio de Torroella de Montgrí (Girona), ha informado el instituto armado en un comunicado este martes.

Al tener conocimiento de que la familia se encontraba a la deriva, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Catalunya se desplazó hasta el lugar, pero no encontró la embarcación, por lo que se estableció un dispositivo de búsqueda abarcando el área del archipiélago de las Islas Medas y ampliándolo progresivamente hacia el este.

Tras avistar restos que podían corresponder a un naufragio, los agentes se aproximaron y comprobaron que se trataba del casco del velero volcado y que sobre este se encontraban los 4 tripulantes: dos niños, de 7 y 9 años, y dos adultos de 39 y 46 años, todos ellos con chalecos salvavidas puestos.

Los 4 ocupantes fueron rescatados por los especialistas del GEAS con "evidentes signos de hipotermia", por lo que fueron evacuados hasta el puerto de L'Estartit (Girona), donde recibieron asistencia médica inicial, y desde donde fueron trasladados hasta el Hospital de Palamós (Girona) para una evaluación médica más completa.

La Guardia Civil recuerda la importancia del chaleco salvavidas y de extremar las precauciones al navegar, especialmente en condiciones climatológicas adversas, y pide consultar los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), asegurar el buen estado de la embarcación y mantener operativos los sistemas de comunicación para poder pedir auxilio si fuese necesario.