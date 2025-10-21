La Guardia Civil de Tarragona recibe a 45 nuevos agentes en una jornada de adaptación al entorno

TARRAGONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona ha recibido este martes a 45 nuevos agentes que se desplegarán por diferentes unidades en toda la provincia, y al ser de otras Comunidades Autónomas, han asistido a una jornada de ambientación para adaptarse al nuevo entorno y conocer las características y singularidades de la provincia.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los agentes se incorporan a unidades territoriales, así como a las especialidades de Fiscal y Fronteras, Servicio de Protección de la Naturaleza, Servicio Marítimo e Intervención de Armas y Explosivos, y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Además, con la incorporación de estos nuevos agentes, se cubren vacantes existentes en el catálogo de puestos de trabajo de la Comandancia, con lo que se "mejorará el servicio que se da a los ciudadanos".

Por otro lado, con la suma de nuevos agentes aumenta el número de mujeres guardias civiles en la provincia, un total de 10 nuevas componentes.

Durante el acto, la subdelegada del Gobierno, Elisabet Romero, ha dado la bienvenida a los agentes y ha agradecido su presencia en Tarragona, resaltando los valores y el compromiso de la Guardia Civil con la ciudadanía y con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan en este territorio.