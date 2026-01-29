Guardiola aboga por "no mirar hacia otro lado" al inicio del concierto por Palestina en Barcelona

El entrenador Pep Guardiola, al inicio del Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha abierto este jueves el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona con una petición de dar un paso adelante: "Tenemos que no mirar hacia otro lado e implicarnos".

En la introducción del concierto, el entrenador catalán, con pañuelo palestino, ha recordado que cuando ve imágenes de niños en Gaza entre los escombros piensa: "Los hemos dejado solos y abandonados", mientras que los poderosos están en sus casas, ha dicho.

Ha afirmado que las bombas "quieren provocar silencios" ante lo que ha dicho que hay que dar un paso adelante, y ha dicho que cada sonido del concierto recordará no perder la memoria de décadas de falta de libertad del pueblo palestino.

Guardiola ha enfatizado la historia de Barcelona con iniciativas como 'Volem acollir' o la más reciente Flotilla de la Libertad, y ha dicho ante el concierto que "todo esto va de humanidad, que es lo que no pasa en Palestina".

Como preludio al concierto, ha habido una actuación de Sol Band y una conversación entre el actor Eduard Fernández y el palestino Kayed Hammad, quien ha explicado que en Gaza los drones no abandonan el cielo y "no hay un metro cuadrado seguro".

El actor Eduard Fernández ha asegurado que el concierto-manifiesto es una "respuesta desde la cultura y con la cultura como herramienta", un aspecto con el que ha coincidido Kayed Hammad.