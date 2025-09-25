Hallado en buen estado el buscador de setas desaparecido en Gombrèn (Girona) desde el miércoles

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han localizado a las 14.34 horas de este jueves al buscador de setas desaparecido desde la noche del miércoles en Gombrèn (Girona), aparentemente en buen estado, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En el dispositivo de búsqueda han participado en total más de 120 efectivos, con el apoyo del grupo de actuaciones especiales (GRAE), el grupo canino de búsqueda (GRCR), el grupo operativo de apoyo (GROS), el grupo de drones, el grupo de medios aéreos, el grupo de actuaciones forestales (GRAF) y el equipo de prevención activa forestal (EPAF).

Los Bombers mantienen otro dispositivo de búsqueda con 37 efectivos para dar con el paradero de otro buscador de setas de 83 años en Bòixols (Lleida), desaparecido desde el martes por la noche.