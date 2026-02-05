Hallado el cadáver de un hombre en una planta de residuos de la Zona Franca de Barcelona

Archivo - Imagen de recurso de la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación (UI) de la comisaría Sants-Montjuïc de Mossos d'Esquadra investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una planta de tratamiento de residuos de la Zona Franca de Barcelona, han informado fuentes del cuerpo policial a Europa Press.

Como ha avanzado el diario 'Ara' y han confirmado las citadas fuentes, el cuerpo fue descubierto por una trabajador de esta instalación sobre las 14.30 del martes, 3 de febrero, y la autopsia ha determinado que se trata de una muerte accidental, al no haberse hallado indicios de criminalidad.

Las mismas fuentes han recordado que en abril de 2025 tuvo lugar un hecho similar a este: el cadáver de un hombre, que cayó accidentalmente al interior de un contenedor de basura, fue hallado en una cinta transportadora de la planta de reciclaje Ecoparc de Sant Adrià de Besos (Barcelona).