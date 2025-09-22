Hallado un segundo cadáver pendiente de identificar en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Bombers continúa con la búsqueda de una persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat han hallado este lunes cerca de las 13.30 horas un segundo cadáver en Sant Quintí de Mediona (Barcelona), todavía por identificar, que puede corresponder a la persona que se busca desde este domingo tras recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua a consecuencia de las lluvias, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los bomberos han intensificado el operativo de búsqueda esta mañana, después de que este domingo por la noche encontraran el cadáver de un menor de 11-12 años, y los cuerpos de emergencias han aprovechado la luz del día para peinar todos los sectores y tratar de localizar a quien se cree que puede ser su padre.

En la búsqueda han participado la unidad de drones, un helicóptero y el equipo canina de Bombers, que ha desplegado unos 104 efectivos repartidos en 43 dotaciones --60 de ellos sobre el terreno-- y por parte de Mossos d'Esquadra también han movilizado a la Unidad Canina, un helicóptero y la unidad subacuática, todos coordinados con los bomberos.