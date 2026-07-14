Hallados nuevos restos del Mesolítico y el Neolítico en las Coves del Fem (Tarragona)

Excavaciones en las Coves del Fem - CONSELLERIA DE TERRITORIO

TARRAGONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las últimas excavaciones arqueológicas realizadas en las Coves del Fem, en Ulldemolins (Tarragona), han hallado nuevos restos del Mesolítico y del Neolítico, según ha informado la Conselleria de Territorio de la Generalitat.

La campaña, desarrollada entre el 30 de mayo y el 28 de junio por investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y del CSIC, ha permitido documentar una amplia ocupación del Neolítico antiguo cardial con dos hogares y ocho fosas utilizadas primero como silos de almacenamiento y posteriormente como vertederos de residuos domésticos.

En el interior de estas estructuras se han recuperado fragmentos de cerámica decorada, herramientas de sílex, restos de fauna, semillas y frutos carbonizados que aportarán nueva información sobre las actividades cotidianas, la alimentación y la economía de las primeras comunidades agrícolas que habitaron la zona.

La excavación también ha identificado dos niveles mesolíticos bien conservados con tres hogares asociados y abundantes restos líticos, faunísticos y arqueobotánicos que permitirán conocer mejor el entorno y el modo de vida de los últimos grupos de cazadores que ocuparon la zona.

Los investigadores destacan que la superposición de niveles mesolíticos y neolíticos convierte el yacimiento en "una oportunidad única" para estudiar el proceso de neolitización, es decir, la transición entre las sociedades cazadoras-recolectoras y las primeras comunidades campesinas en el noreste de la península.

LAS COVAS DEL FEM

Las Coves del Fem, excavadas de forma continuada desde 2013, conservan una secuencia de ocupación prácticamente ininterrumpida entre el 6000 y el 4500 antes de Cristo, un hecho poco habitual en Catalunya.

Los trabajos forman parte del proyecto de investigación 'Coves del Fem: explotación y uso del territorio en la cuenca alta del Montsant (8000-2000 aC)', impulsado por la UAB con el apoyo de la Conselleria de Cultura, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las comunidades humanas que habitaron este territorio.