Hallan los cadáveres de dos gemelos de 11 años en el río Ter en Manlleu (Barcelona)

Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan este martes la muerte de dos hermanos gemelos de 11 años mientras se bañaban en el río Ter en Manlleu (Barcelona), han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los gemelos salieron este lunes por la tarde de casa y no volvieron, por lo que los padres denunciaron su desaparición y la Policía Local del municipio empezó a buscarlos sobre la 1 de la madrugada.

Los Mossos d'Esquadra se han sumado a la búsqueda con la Unidad de Drones y la Subacuática, que han localizado los cuerpos sin vida en el lecho del río Ter, así como ropa que puede coincidir con la descripción de los dos hermanos.

Las mismas fuentes indican que todo apunta a que los dos cadáveres correspondan a la descripción de los desaparecidos, pero será la autopsia la que lo determine en las próximas horas.

Los Mossos mantienen abierta la investigación y "todo apunta" a un hecho accidental, pero los investigadores siguen recogiendo testimonios y con la inspección ocular de la zona para esclarecer los hechos.