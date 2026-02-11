Hallan vacía la caja fuerte del hotel de la Vall de Núria (Girona) y Mossos busca a los ladrones

Archivo - Vista de la estación de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en la Vall de Núria (Girona) - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)

GIRONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del hotel de la Vall de Núria (Girona) ha conseguido llegar hasta la caja fuerte que fue robada la madrugada de este lunes, y fuentes de los Mossos d'Esquadra confirman a Europa Press que estaba vacía, por lo que los ladrones consiguieron huir con el botín y ahora la policía catalana sigue buscándolos.

Según apuntan dichas fuentes, dentro había dinero, "no mucho", así como diversa documentación del hotel.

Por ello, la investigación sigue abierta y los mossos confían en encontrarlos pronto, según indican.

LA DESPEÑARON

Los presuntos ladrones trataron de llevársela montada en un trineo, la despeñaron montaña abajo para intentar abrirla y decidieron abandonarla por las dificultades del terreno.

Los primeros indicios apuntaban a que los ladrones colocaron la caja fuerte sobre un trineo con la intención de arrastrarla hasta Queralbs (Girona) y la arrastraron unos 500 metros, pero el terreno (cubierto de hielo y nieve por las abundantes nevadas) dificultó esta tarea.

Los responsables del hotel fueron los que avisaron a la policía tras detectar el robo de la caja, de unos 300 kilos, pero también de dinero en efectivo, si bien las fuentes consultadas precisan que fue un robo "silencioso" y nadie se dio cuenta.