Hays traslada su oficina en Barcelona al edificio Estel y prevé superar los 100 trabajadores

Imagen del edificio Estel - HAYS

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía especializada en la selección de personal y soluciones de recursos humanos Hays ha trasladado sus oficinas en Barcelona al edificio Estel, con previsión de superar los 100 empleados en la ciudad en los próximos años, informa este miércoles en un comunicado.

La nueva ubicación cuenta con una superficie de 1.239 metros cuadrados, y centraliza los equipos que dan servicio a Catalunya e Islas Baleares, lo que permite que la oficina catalana ofrezca un servicios integral y a Hays, "reforzar su capacidad para ofrecer soluciones integrales de selección y talento a empresas y profesionales".

El director general de la compañía para el sur y oeste de Europa, Christopher Dottie, ha defendido que el traslado refleja la apuesta por el crecimiento de Hays en España y por reforzar su presencia en el mercado español.

La operación ha sido asesorada por Co-Real Estate y CBRE, y eleva la ocupación del edificio barcelonés hasta el 85% del total de 49.500 metros cuadrados de oficinas disponibles.

Además de en Barcelona, Hays también cuenta con oficinas en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y durante el ejercicio 2023-2024 reunió una cartera de 3.400 clientes o compañías y facilitó que 4.500 candidatos encontrarán un puesto de trabajo.