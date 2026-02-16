Hereu aboga por la reindustrialización para ganar capacidad productiva y defender valores europeos

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado el proceso de reindustrialización que vive España para ganar capacidad productiva y defender los valores europeos.

Así lo ha manifestado este lunes en una atención a los medios durante una visita a la planta de La Menorquina en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), junto al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

"Tras años de deslocalización industrial, ahora es el momento de la reindustrialización. Y después de la deslocalización, ahora es el momento de la relocalización. O sea, de ganar capacidad productiva", ha destacado Hereu, quien ha subrayado que el futuro de Europa y de España depende de este impulso industrial.

En este sentido, ha destacado que España está aumentando su producción industrial "como no pasaba hace 30 años" y ha puntualizado que en España 3 millones de personas dependen del impulso industrial, textualmente.

El ministro también ha defendido que el crecimiento económico es "totalmente compatible" con la ampliación de derechos laborales, celebrando el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

NUEVA INVERSIÓN EN EL PUERTO

Durante la atención a los medios, Hereu ha recordado que el fabricante agroalimentario Elian, filial del grupo estadounidense Viserion, invertirá más de 200 millones de euros en la construcción de una segunda planta en el Puerto de Barcelona.

Según el ministro, esta operación consolidará al recinto portuario no solo como un nodo logístico, sino como un punto estratégico "al servicio del impulso industrial".

LA MENORQUINA: "ÉXITO DE LO LOCAL A LO GLOBAL"

Hereu ha puesto como ejemplo de éxito a la empresa de helados La Menorquina, que ha anunciado un nuevo proyecto de inversión de 15 millones de euros, elogiando la capacidad de la firma para competir en mercados como Estados Unidos (en cadenas como Walmart) o Reino Unido (Marks & Spencer) partiendo de "la autenticidad de lo local".

Preguntado por el impacto de los aranceles en el sector agroalimentario, Hereu ha sostenido que la apuesta por la "calidad y el producto diferencial" es la mejor herramienta para superar barreras comerciales.

"La Menorquina es un magnífico ejemplo de cómo la innovación permite superar las barreras arancelarias y tener una alta valoración en Estados Unidos", ha explicado.