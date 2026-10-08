Hereu asegura que España está haciendo los deberes "más de lo que se dice" y que por eso crece

Las autoridades presentes en la 31 Nit de l'Empresa - EUROPA PRESS

Asegura que hay "una gran inversión" para lograr el conformismo de la sociedad

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que España está haciendo los deberes "más de lo que se dice" y que por eso crece, ha dicho, tanto, este jueves en el marco de la 31 Nit de l'Empresa.

Han participado en el acto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès; el presidente de Cecot, Xavier Panés; el presidente de Bon Preu, Joan Font, y la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós.

También han estado el presidente del Parlament, Josep Rull, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, entre otros.

Hereu ha explicado que tanto Catalunya como España están transformando su industria, y que este es el principal motivo por el que crecen por encima de la media europea: "Porque hacemos los deberes, porque ningún sector sobra. Por esto atraemos talento".

En todo caso, ha subrayado la necesidad de reforzar a la industria, que ha dicho que es fundamental para la economía, y ha asegurado que se está haciendo "claramente" con el apoyo del Gobierno, la Generalitat y la Unión Europea.

CONFORMISMO

Hereu ha alertado de que hay "una gran inversión a nivel mundial para lograr el conformismo, que lleva a la pasividad, que es hija del desencanto".

Por esto, ha defendido la esperanza como punto "muy importante en todas las empresas".

Por otro lado, Hereu ha agradecido el trabajo de Cecot "en defensa de la industria, del comercio y de la actividad económica", así como la manera de hacer de la patronal, que ha dicho que es propositiva, constructiva y crítica pero capaz de dar la mano.