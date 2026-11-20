(I-D) La Número 10 Del PSC Por Barcelona A Las Generales, Andrea Canelo; La Alcaldesa De Granollers (Barcelona), Alba Barnusell; El Candidato Del PSC A Las Generales Y Ministro De Industria, Jordi Hereu, Y El Número 9 De La Lista, Arnau Ramírez - EUROPA PRESS

Dice que Puigdemont pagará por su entrevista y recuerda que han "quemado" a Sánchez por la amnistía

GRANOLLERS (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, ha contrapuesto la actitud del presidente y candidato a la reelección del PSOE, Pedro Sánchez, en el debate cara a cara y su capacidad de pedir perdón si es necesario, frente a la actitud del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su "capacidad de mentira permanente".

Así se ha expresado en un mitin este viernes en Granollers (Barcelona), junto a los números 9 y 10 de la candidatura socialista, Arnau Ramírez y Andrea Canelo, y la alcaldesa de Granollers, la socialista Alba Barnusell.

Hereu ha añadido que, de todas las dimensiones que se le conocen a Sánchez, él se siente orgulloso y prefiere a un presidente que "si es necesario, sabe pedir perdón, admitir los errores" y poner la energía en solucionar los retos y problemas a la alternativa que ofrece Feijóo.

"Así como uno ve las cualidades de nuestro presidente, también ve el rostro de la capacidad de mentira permanente, de encarnar todo lo contrario a los valores que nosotros defendemos, de quien opta a ser nuestra alternativa", que no tiene escrúpulos y que solo sabe intentar destruir al adversario, ha afirmado.

Y ha pedido a los electores que se fijen en el minuto de oro de Sánchez: "Por favor, antes de ir a votar, poneos este minuto", porque, según él, la reflexión sobre los adversarios, PP y Vox, representados en Donald Trump, Javier Milei o Benjamin Netanyahu frente a los valores socialistas, es clave para decidir el voto.

LA CARA DE NOGUERAS, "UN POEMA"

Hereu ha vuelto a llamar a la movilización para frenar a la derecha, y ha lamentado que los compañeros de viaje a su izquierda se hayan despistado y dividido, pero también la actitud de Junts y, en concreto, la entrevista de su líder, Carles Puigdemont, a 'El Mundo': "Junts, desgraciadamente, pagará lo que ayer hicieron".

"Solo ver ayer la cara de su candidata era un poema", porque según Hereu, posicionarse junto al PP y a Vox es herir el corazón y la cabeza de muchos catalanistas.

Ha recordado a los 'juntaires' la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la convivencia en Catalunya: "A Pedro Sánchez le han quemado muchas veces en la calle Ferraz por la amnistía", y les ha reprochado que, más allá del resultado, en la historia quedará que han fallado, porque se han posicionado en el bloque de los que no respetan a Catalunya.

Y ha sostenido que el PSC es la única fuerza política capaz de frenar a PP y a Vox, y que siente que tienen esta responsabilidad "por ausencia de algunos y por irresponsabilidad de otros", en referencia a los partidos a su izquierda y a Junts, respectivamente.

RAMÍREZ: MÁS "CAÑA" A FEIJÓO

El candidato Arnau Ramírez se ha referido también al debate cara a cara, y aunque ha admitido que le hubiera gustado "un poco más de caña a Feijóo", se trata ahora de seducir a los indecisos para que escojan entre los socialistas o al PP, que va de la mano de Vox y de Núcleo Nacional, ha afirmado.

"Vimos a un presidente que no baja al barro, educado, propositivo, sobre todo hablándole a la gente; y a un candidato a la nada hablándose a sí mismo, a su partido, para que le dejen media hora más de liderazgo, sin proyecto, mal educado e interrumpiendo todo el rato", ha dicho.

CANELO CRITICA EL 'GARRAPATEROS' DE AYUSO

Andrea Canelo ha hecho una defensa de la inmigración, y ha criticado las palabras de la líder del PP Cayetana Álvarez de Toledo sobre el trabajo de los inmigrantes para que los españoles tengan bebés; y le ha acusado de querer que las mujeres vuelvan a estar "encerradas en casa" y no trabajen.

Y se ha referido también a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, hablando de 'garrapateros' respecto a la Andalucía de los gobiernos socialistas: "Hay más dignidad en esas maletas de cartón extremeñas y andaluzas que en toda la soberbia de los que hoy se atreven a despreciarlas", le ha replicado.

BARNUSELL: "NO A LA GUERRA"

La alcaldesa Barnusell ha centrado su intervención en la defensa de la cultura y del catalán, advirtiendo que la llegada de la derecha al Gobierno supondría la vuelta de la censura, y también ha hecho una defensa de la política internacional del Gobierno de Sánchez: "No a la guerra, sí a la paz, y no al genocidio del pueblo palestino".

Recordando a Federico García Lorca, ha explicado que fue asesinado por el franquismo por ser de izquierdas, por su defensa de la cultura y el conocimiento y por su homosexualidad, derechos que ve en riesgo: "Desgraciadamente, hoy, tantos años después, debemos seguir defendiendo y reivindicando estas mismas libertades".