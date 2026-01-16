Hereu inaugura la planta de producción del robot quirúrgico de Rob Surgical en El Prat (Barcelona)

Hereu inaugura la planta de producción del robot quirúrgico Bitrack de Rob Surgical - ROB SURGICAL

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha inaugurado en El Prat de llobregat (Barcelona) la nueva planta de producción de Bitrack, el robot quirúrgico desarrollado por Rob Surgical, empresa catalana dedicada a mejorar la eficiencia de la cirugía mínimamente invasiva actual, según ha informado la compañía en un comunicado este viernes.

El acto ha contado también con la presencia del Secretario de Estado de Industria, Jordi Garcia Brustenga; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la alcaldesa de El Prat, Alba Bou; y el teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Juan Carlos Moreno.

Por parte de Rob Surgical, los han acompañado el cofundador y miembro del Consejo de Administración, Jaume Amat, y el Managing Director de la compañía, Mario Ferradosa.

"Esta inauguración representa un momento muy significativo y un punto de inflexión para un proyecto construido con constancia, talento y visión durante años", ha destacado Hereu.

El ministro ha calificado a Rob Surgical como "un ejemplo de la industria tecnológica que España y Europa necesitan: exigente, con alto valor añadido y al servicio de la salud como derecho universal".

INVERSIÓN DE 50 MILLONES

La inauguración de esta planta, con una superficie de 500 m2 y una capacidad productiva inicial de entre 15 y 20 robots al año, abre una etapa en la que la empresa prevé invertir 50 millones en los próximos años para el lanzamiento comercial de su sistema, la industrialización y ampliación de prestaciones de la plataforma, así como la expansión de su portfolio de instrumentos.

Actualmente, Rob Surgical cuenta con un equipo de 55 profesionales y prevé alcanzar las 200 personas en un plazo de 5 años.