Hereu pide poner cuotas a las importaciones en Europa: "La ingenuidad se ha acabado"

MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha subrayado la necesidad de que Europa ponga cuotas a las importaciones de productos: "La época de la ingenuidad se ha acabado, sabemos lo que debemos defender y preservar".

Lo ha dicho este viernes en la conferencia 'La colaboración público-privada, eje de transformación y de futuro' en el marco de una visita institucional al Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona), en la que ha dicho que cree en el comercio internacional, pero que se deben poner estas cuotas.

Hereu ha añadido que estas cuotas se enmarcan en el principio de la autonomía estratégica, que también significa no dejar "desaparecer centros productivos estratégicos".

