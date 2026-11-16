Hereu presume en Santa Coloma del PSC de barrio ante Vox y Rufián, "el metropolitano fugaz"

El candidato del PSC a las elecciones generales, Jordi Hereu, en un mitin de campaña en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - EUROPA PRESS

Defiende la inmersión lingüística y el catalán: "Esa cosa tan bonita que les cuesta tanto entender"

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha presumido desde Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) del PSC de los barrios y de su tarea al frente de los municipios del área metropolitana de Barcelona frente a partidos como Vox y frente al candidato de ERC, Gabriel Rufián, que ha rebautizado como "el metropolitano fugaz".

En el mitin de este lunes de los socialistas, junto a la número 4 por Barcelona, Belinda Morillo, y la alcaldesa, la socialista Mireia González, Hereu ha entrado al cuerpo a cuerpo con el candidato republicano, natural de Santa Coloma, y ha ironizado con los resultados que obtuvo cuando se presentó a la alcaldía, en 2023.

La campaña socialista ha desembarcado este lunes en la ciudad del Barcelonès que es, desde prácticamente desde el inicio de la democracia, un importante feudo del PSC, y desde allí, Hereu ha querido distinguir al PSC del resto de fuerzas políticas que vienen "a la caza y captura de adhesiones y votos".

CIUDADANOS, VOX Y RUFIÁN

En este sentido, ha recordado a Ciudadanos: "Vinieron, prometieron y desaparecieron", y posteriormente a ERC, que con Rufián hizo una apuesta para captar voto socialista en el área de Barcelona.

"Viniendo he visto algunos carteles, y Núria Parlon [exalcaldesa de Santa Coloma], me ha dicho: 'Este me suena'. Claro, es Gabriel Rufián, el metropolitano fugaz. Fue un visto y no visto", ha ironizado.

Y también ha cargado contra Vox, a los que ha acusado de utilizar los barrios para dividir, pero frente a quienes los socialistas ofrecen esperanza y futuro, ha dicho: "El odio nunca ganará a la esperanza. Por eso, ni los que han pasado fugazmente ni los que quieren intentar sembrar el odio se van a salir con la suya".

O LULA O MILEI

En la línea de la campaña socialista de situar el 29N como una confrontación de modelos, Hereu se ha mostrado orgulloso del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "un líder de la socialdemocracia en el mundo".

Lo demuestra, ha dicho, la reunión que ha mantenido con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo ha contrapuesto a los referentes de la derecha y la extrema derecha: "Poned el álbum de fotos de los amiguitos de la gente que tenemos delante: Milei, una persona a la que ahora le esconden la motosierra" de los recortes.

DEFIENDE LA INMERSIÓN

En esta diatriba entre dos modelos, ha continuado el candidato, también se juega el futuro del catalán, que ha reivindicado que se pueda hablar en el Congreso y en Europa desde uno de los municipios claves en el desarrollo del modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística.

Ha reivindicado que en Santa Coloma, los catalanes procedentes de la inmigración del resto de España entendieron la necesidad de hacerse suyo el catalán, algo que les cuesta mucho entender a la derecha, ha afirmado, y que está basado en la "igualdad de oportunidades".

GONZÁLEZ: "¡EL QUE PUEDA VOTAR, QUE VOTE!"

La alcaldesa, Mireia González, se ha dirigido, de entrada, a los derrotistas, y les ha pedido movilización para contradecir a los que llevan tiempo diciendo que el resultado estaba hecho y que el PP y Vox gobernarían, y por ello, ha exclamado: "¡El que pueda votar, que vote!"

Después, ha apelado a los indecisos, les ha alertado de las mejoras que están en riesgo, como el aumento de las becas universitarias, las mejoras en la vida de los jóvenes, para las mujeres, para las personas dependientes y para los pensionistas: "Evidentemente ha mejorado la vida de las personas".

Y ha dicho que los socialistas siguen siendo ambiciosos y quieren ir a más, y ha puesto el foco en la vivienda: "Tenemos mucha tarea por hacer en este caso", y en los servicios públicos y los derechos de las personas.

MORILLO: CAMBIAR "MILES" DE VIDAS

La número 4 de la candidatura, Belinda Morillo, ha reivindicado que los 8 años de Sánchez al frente del Gobierno han permitido "cambiar la vida de miles de personas a mejor", y lo ha concretado en la subida del salario mínimo interprofesional y de las pensiones.

Y ha defendido una política valiente encabezada por los socialistas para que no vuelva la política del miedo: "No vamos a permitir que señalen a nuestros vecinos y vecinas el problema. No permitiremos que nos hagan elegir entre unos derechos u otros derechos".

RECUERDO A ANTONIO POVEDA

Han arropado a Hereu los consellers del Govern Albert Dalmau, Núria Parlon y Raúl Moreno, varios alcaldes y representantes municipales socialistas del área metropolitana de Barcelona, y la histórica dirigente del PSC Manuela de Madre.

Al inicio del acto se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo por el fallecimiento del exalcalde socialista de Sant Joan Despí (Barcelona) Antoni Poveda, fallecido la madrugada de este lunes.