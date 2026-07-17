Hereu subraya que el ahorro europeo debe ir al crecimiento de las empresas y startups europeas

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, y el presidente de Aeball, Santiagó Ballesté - EUROPA PRESS

Ve necesario trabajar para invertir "correctamente" los proyectos chinos en Europa

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha subrayado la necesidad de que el ahorro de los europeos se destine a impulsar el crecimiento de las empresas y las startups europeas.

Lo ha dicho este viernes en un encuentro del Fòrum Empresarial del Llobregat, junto al alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, y el presidente de Aeball, Santiago Ballesté.

Hereu ha lamentado que, durante décadas, el ahorro de los europeos ha servido para financiar el crecimiento de empresas de otros continentes, algo que ha dicho que se debe "evitar".

Ha asegurado que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, "está trabajando" para lograrlo y que haya una mayor fortaleza europea y que haya una mayor fortaleza europea para ayudar al desarrollo empresarial local.

El ministro de Industria ha asegurado que este es uno de los mecanismos en los que se está trabajando para impulsar el desarrollo de empresas europeas en todas las etapas de su vida.

INVERSIONES CHINAS

Hereu ha explicado que es necesario debatir sobre cómo "se invierten correctamente" los proyectos industriales de origen chino en Europa.

Ha dicho que estos proyectos "deben hacer una buena inversión" y ha puesto como ejemplos los proyectos de Santana en Linares (Jaén), de Chery y Ebro en Barcelona y de CATL y Stellantis en Figueruelas (Zaragonza).

Ha añadido que cuando se refiere a buenas inversiones, se refiere a que haya transferencia de conocimiento y tecnología, que los trabajadores sean españoles y que sus condiciones de trabajo sean las españolas: "Esto es invertir bien en España".

DEFENSA

El ministro ha explicado que "la nueva geopolítica hace que Europa se deba defender" y asumir la mayoría de edad en defensa, después de que Estados Unidos haya decidido dejar de hacerlo.

"Como el mundo nos exige y necesitamos, si queremos defender a Europa, incrementar el esfuerzo en defensa. Y como no queremos comprar en otras regiones y queremos ser autónomos, tenemos que hacer, como nunca, política industrial de defensa", ha añadido.

Por ello ha dicho que es necesario convertir esta necesidad en "una gran oportunidad industrial" y ha asegurado que el sector industrial catalán tiene potencialidades que ha definido de enormes.