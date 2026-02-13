Hereu subraya la importancia de Montblanc (Tarragona) como destino cultural "de primer orden"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. - DAVID LOPEZ VILLALTA - MINISTERIO

TARRAGONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha subrayado la importancia de Montblanc (Tarragona) como destino cultural "de primer orden", durante su visita a los trabajos de rehabilitación de la iglesia de Sant Francesc de la localidad, informa el Ministerio en un comunicado este viernes.

Los trabajos de rehabilitación de este templo desacralizado tienen un presupuesto cercano a tres millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El objetivo es que el espacio pueda acoger eventos culturales y turísticos, y Hereu ha puesto en valor el turismo de interior, desestacionalizado y alineado con los nuevos modelos turísticos.

Antes de visitar la iglesia, Hereu se ha reunido con representantes del comité de empresa de la compañía International Paper-DS Smith, para trasladarles la voluntad del Ministerio de defender las capacidades industriales y productivas de las plantas de Valls y Montblanc, tras el anuncio del cierre de las fábricas.

El ministro ha subrayado que "la industria del cartón y el papel va a más" y ha pedido hacer frente común con Generalitat y los consistorios implicados para dialogar con la empresa y buscar alternativas al cierre.