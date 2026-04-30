Herido grave tras subir a un tejado para hacer bajar a un rebaño de cabras en Oliana (Lleida)

Cabras encima de un tejado - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este jueves en Oliana (Lleida) tras subir a un tejado para hacer bajar un rebaño de cabras y caer accidentalmente al suelo, por lo que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El aviso se ha producido a las 10.53 y los Bombers de la Generalitat han movilizado dos dotaciones para asistir al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y mover al hombre hasta la ambulancia, informan en un mensaje en 'X'.

En total, se han activado una ambulancia y un helicóptero del SEM, si bien los Bombers también han revisado el estado de la cubierta y han colocado rampas para que los animales bajen con seguridad.