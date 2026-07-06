4 heridos en un choque en la N-260 en Llançà (Girona), uno de ellos crítico y otra grave

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un choque entre dos turismos en la N-260 este lunes por la mañana a la altura de Llançà (Girona) ha dejado 4 personas heridas, entre los cuales hay un hombre en estado crítico y una mujer grave, además de un hombre y un menor en estado menos grave.

Según informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 'X', el herido crítico ha sido trasladado al hospital Josep Trueta de Girona en helicóptero medicalizado, y el resto de heridos también han sido derivados a este centro.

El accidente se ha producido sobre las 11.40 horas y ha obligado a cortar la vía.