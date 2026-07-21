9 heridos, uno de ellos grave, en un accidente de tráfico en la C-12 en Maials (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico con un vehículo volcado en la C-12 a la altura de Maials (Lleida) este martes por la tarde ha dejado un total de 9 heridos, uno de ellos grave, y al que han trasladado al hospital en helicóptero medicalizado.

Según informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en 'X', 4 de los heridos están en estado menos grave (trasladados al hospital Arnau de Vilanova) y otros 4 han resultado leves.

El SEM ha activado 7 dotaciones y el helicóptero medicalizado y la carretera sigue cortada a las 17.30.