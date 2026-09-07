Los heridos en la Facultad de Química de Tarragona son técnicos y están fuera de peligro

Los Bombers de la Generalitat ante la facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en Tarragona, en la que este lunes se ha registrado una explosión - URV

TARRAGONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres personas heridas en una explosión en la Facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en Tarragona, este lunes por la mañana, son técnicos que preparaban el material de laboratorio para iniciar el curso y se encuentran "estables y fuera de peligro", ha informado la URV en un comunicado.

De hecho, han sido ellos mismos quienes han activado el protocolo: han avisado al 112, se han duchado inmediatamente y han salido por su propio pie del laboratorio.

Un hombre y una mujer han resultado heridos de gravedad y trasladados al Hospital Joan XXIII de Tarragona, mientras que la tercera persona afectada, otra mujer, ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital de Santa Tecla, también en Tarragona, han informado fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

ÁCIDO NÍTRICO

En el momento de la explosión los tres miembros del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) estaban transfiriendo ácido nítrico de una botella de 5 litros a otras más pequeñas, de un litro, cuando una de ellas ha caído al suelo.

En el comunicado, la Universidad ha explicado que la manipulación de este producto se hace en bombas especiales dentro de una campana extractora, que tiene un cristal que protege el cuerpo de quien lo manipula, que a su vez lleva un Equipo de Protección Individual (EPI).

En este sentido, la vicerrectora de Infraestructuras y Relaciones con Instituciones Sanitarias, Fàtima Sabench, ha afirmado que la manipulación se ha realizado siguiendo todas las normas de seguridad y que, además de los técnicos, no había estudiantes en el laboratorio en el momento de los hechos.

Además, los decanos de la Facultad de Química y Enología, Joan Carvajal y Manuel Suàrez, han explicado que el hecho de que los trabajadores activaran las duchas de emergencia de forma inmediata ha permitido diluir el contaminante, de manera que la intervención de los Bombers de la Generalitat ha consistido en la limpieza y descontaminación del espacio.

Carvajal también ha señalado que el producto que manipulaban es habitual en el laboratorio y en la industria química y, por tanto, no es un producto que conlleve otros peligros específicos más allá de quemaduras por la propia acción del ácido y que por eso no se ha activado la emergencia por nube de contaminación química.