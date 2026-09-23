Uno de los heridos en el incendio de L'Ametlla (Barcelona) está en la UCI y otro seguirá ingresado

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, en una atención a medios tras el incendio en una residencia de gente mayor en L'Ametlla del Vallès (Barcelona) en el que ha fallecido una persona - EUROPA PRESS

El fallecido es un usuario de 53 años de un módulo de especial complejidad

L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Uno de los usuarios heridos durante el incendio en una residencia de gente mayor en l'Ametlla del Vallès (Barcelona) el martes por la noche, en el que falleció una persona, está en la UCI y otro permanecerá hospitalizado.

Así lo ha informado este miércoles el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, durante una atención a medios, en la que ha explicado que de los 80 residentes, 78 han resultado afectados y 13 han tenido que ser derivados a hospitales de Granollers, Mollet del Vallès y Sant Celoni (Barcelona), mientras que el resto han podido ser reubicados en otras zonas del centro.

De las 13 personas derivadas a hospitales, se espera que todas ellas, salvo dos, reciban el alta este miércoles y sean reubicadas en recursos sociosanitarias y residenciales de la zona.

Sobre el estado en el que ha quedado el interior del centro, el conseller ha explicado que las dos primeras plantas están afectadas, y que están a expensas de los informes de Bombers y Mossos d'Esquadra para conocer las causas del fuego.

UN FALLECIDO

El fallecido es un hombre de 53 años que estaba en tratamiento en este centro, en concreto, en un módulo de especial complejidad por la situación de vulnerabilidad de los residentes, que son personas del ámbito sociosanitario con afectaciones que pueden derivar en una mayor complejidad en el traslado durante una emergencia.

El conseller ha informado que la residencia afectada es propiedad de la Generalitat, donde se combinan servicios sociales y sanitatios, y que el sistema de seguridad, las puertas cortafuegos y el sistema de alarmas "han funcionado".

Asimismo, ha agradecido la rápida actuación del personal de la residencia y de los cuerpos de emergencias, ha trasladado el pésame en nombre del Govern a la familia de la persona fallecida y ha deseado una pronta recuperación de las personas afectadas.