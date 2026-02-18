Hernández destaca que el nuevo Arxiu Comarcal de la Cerdanya será "moderno, preparado y adaptado"

La consellera de cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, durante el acto - GENERALITAT

GIRONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha presentado este miércoles en Puigcerdà (Girona) el proyecto arquitectónico de la nueva sede del Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACCE), donde ha destacado la importancia de disponer de un archivo "moderno, preparado y adaptado a los retos del siglo XXI".

La construcción de esta nueva sede supondrá una inversión de 4,3 millones de euros aportados por la Conselleria de Cultura, gracias a un convenio de colaboración firmado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Puigcerdà.

Hernández ha destacado que con este equipamiento "la Cerdanya se sitúa en la vanguardia en la preservación documental y en la atención a la ciudadanía con herramientas modernas para facilitar el acceso a la información".