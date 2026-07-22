La herramienta Sitmun de la Diputación de Barcelona recoge los refugios climáticos de la provincia

La página web del SITMUN, que ofrece información sobre los diferentes refugios climáticos disponibles en la provincia de Barcelona. - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Información Territorial Municipal (Sitmun) de la Diputación de Barcelona permite la consulta de los espacios habilitados como refugios climáticos repartidos por toda la provincia, ha informado la Diputación en un comunicado este miércoles.

Todos los ayuntamientos de la provincia podrán incluir sus respectivos refugios climáticos y, hasta el momento, la plataforma cuenta con 154 equipamientos en 29 municipios diferentes.

Para acceder a la información (que los ayuntamientos han gestionado previamente en el Documento Único de Protección Civil Municipal) hay que consultar la web del Sitmun, en las carpetas 'Protecció Civil (DUPROCIM)' o 'Serveis i equipaments', que son públicas y ofrecen también la ubicación, la dirección y el horario de cada recinto.