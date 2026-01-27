Hervé Le Tellier publica 'El nombre en el muro': "Trump no tiene un movimiento juvenil potente"

Archivo - El escritor francés Hervé Le Tellier, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Hervé Le Tellier ha publicado 'El nombre en el muro', una novela que reconstruye la vida del joven maqui de la Resistencia francesa André Chaix con ecos en el presente, y ha asegurado ante el contexto mundial actual: "(Donald) Trump no tiene un movimiento juvenil potente en su propio partido".

En una entrevista telemática con Europa Press, ha afirmado que esa carencia de un "movimiento MAGA juvenil" es uno de los límites que tiene el presidente norteamericano y lo que le hace pensar que la sociedad no está tan fracturada.

'El nombre en el muro', publicado en castellano por Seix Barral y en catalán por Edicions 62, resigue la vida de André Chaix a partir del hallazgo fortuito de su nombre escrito en un muro y un monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial y "hace un homenaje" a su memoria y los ideales por los que murió.

Le Tellier ha asegurado que figuras anónimas como las de André Chaix son atemporales y de compromiso, y ha explicado que con 'El nombre en el muro' no quería hacer una narración paralela ni inventar hechos.

Para ello, fue esencial una caja que la familia de Chaix guardó con recuerdos del joven que le permitían bucear en el día a día y la cotidianeidad: "No fue casualidad que conservara esos objetos", ha dicho Le Tellier, entre los que se encontraba su documento de identidad, su certificado de trabajo como aprendiz y su boquilla de fumar.

Ha explicado que como autor se teje "un vínculo" con el protagonista de la novela, pero que no se debe hacer trampas y se tiene que mantener una distancia, y ha dicho que para él fue reconfortante conocer a la familia después de la publicación del libro y que le dijeran que la postura mantenida en la novela no era abusiva.

Ha explicado que tuvo la suerte de conocer a la hija de Simone Reynier, novia de André Chaix en el momento de su muerte, que también le proporcionó fotografías, y ha dicho que no ha querido exceder el marco histórico e ir más allá de 1944, cuando falleció el joven.

ENTENDER EL COMPROMISO

Ha subrayado que explorar la vida de André Chaix le ha permitido entender mejor la manera en que un joven se podía comprometer en esa época, más allá de lo político, y que le ha llevado a preguntarse "qué es Francia para los jóvenes de hoy y quién moriría por Francia".

Ha señalado que ejemplos de compromiso como el de André Chaix se pueden encontrar en Minneapolis (Estados Unidos) en luchar contra las políticas de Trump, y ha dicho que tiene "cierta confianza" en la humanidad.

Le Tellier dice estar atrapado entre dos tendencias: por un lado su deseo de no personificar la lucha, de no tener "un culto a la personalidad", pero por otro, el recuerdo de tener figuras paternales o maternales en sentido lacaniano, que eran unas que podían representar el mundo que podía ser.

LUCHAS JUSTAS

Para él, la juventud necesita a su juicio tener luchas justas y ha dicho que si la extrema derecha va ganando espacio es porque "falta perspectiva y el discurso del odio al otro gana la partida en muchos lugares", aunque ha dicho que no está seguro de que esta opción sea mayoritaria entre los jóvenes.

Ha dicho que el deseo de protección social, igualdad, educación gratuita, el rechazo a la homofobia y el deseo de identidad sexual siguen siendo activos "amenazados pero potentes" entre la juventud y que son combates que hay que mantener sin parar.

Ha afirmado que la extrema derecha no asume su pasado mientras que la izquierda sí, lo que le da esperanza y ser optimista, y ha dicho que por ejemplo "no hay un movimiento estructurado MAGA en los jóvenes de Estados Unidos que se oponga a los jóvenes que se oponen a la política de Trump".