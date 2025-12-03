Hidalgo (Ctesc) alerta de los "retos sin precedentes" que genera la IA en el mercado laboral

Ciriaco Hidalgo, presidente de Ctesc, y Maria Galindo, secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat, en el acto de este miércoles en la sede del Ctesc. - CTESC

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, ha alertado este miércoles de los "retos sin precedentes" que ha generado la Inteligencia Artificial (IA) en los mercados laborales, en el marco de una transformación global de la que el mercado de trabajo no se escapa, según él.

Lo ha dicho en la jornada del Ctesc 'La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral: retos y oportunidades', en la que también han intervenido la secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo, y el presidente del Consejo Económico y Social de España Antón Costas.

IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN

Hidalgo ha sostenido que la IA "va a generar un cambio que será tanto cuantitativo como cualitativo", y ha defendido que esta tecnología impactará en los perfiles contratados por las empresas y su retribución y, en consecuencia, en la calidad y bienestar de los trabajadores.

También ha alertado de las desigualdades que puede generar la IA "entre grupos de personas y territorios", y ha defendido que las políticas públicas deben anticiparse para minimizarlos.

VÍA EUROPEA Y CATALANA

Galindo ha cifrado en un 10% del producto interior bruto (PIB) el peso del sector tecnológico en Catalunya, y de hasta un 14% del PIB sumando el sector digital, además de un incremento del 20% del empleo en el sector de TIC, "muy por encima de la media".

"Está previsto que el impacto que genera actualmente la IA se multiplique por cuatro hasta 2030, en apenas 5 años", ha explicado Galindo, tras lo que ha defendido la necesidad de una 'vía europea' en el desarrollo y uso de la IA.

Frente a los modelos estadounidense y chino, caracterizados por una concentración y acumulación en pocas empresas y la vigilancia tecnológica, respectivamente, Galindo ha puesto en valor un tercer modelo a medio camino en el que la tecnología esté "al servicio de la democracia y de las personas".

En este sentido, ha resaltado el papel de Catalunya a la avanzadilla, gracias, entre otros, a la Estratègia Catalunya IA 2030, presentada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hace unas semanas, y que contempla una inversión de 1.000 millones de euros hasta ese año.

IMPACTO AGREGADO Y EMPRESARIAL

Por su parte, Costas ha puesto el foco en la baja integración de la IA entre las pymes, debido a la falta de conocimientos especializados o la inseguridad jurídica ante el uso de los datos de sus clientes.

"En términos macroeconómicos, las evidencias del impacto son aún muy débiles, pero sí que se ve ya el impacto en las relaciones laborales, como es el creciente uso por parte de las empresas de herramientas tecnológicas o gestión algorítmica", ha explicado.

Por último, ha augurado que se reducirán los costes de producción de los bienes y servicios, y en consecuencia, generará "una presión a la baja en los salarios".