Hipra incorpora a dos nuevos miembros en su Consejo de Administración para impulsar su crecimiento

GIRONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica biotecnológica Hipra ha incorporado a Carles Pascual y a Montse Montaner como nuevos miembros de su Consejo de Administración, un paso estratégico que "responde a la voluntad de impulsar una nueva etapa de transformación y crecimiento", informa en un comunicado este martes.

Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona y MBA por Esade, Pasqual ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en Werfen, donde ha sido "una figura clave en su expansión internacional y en la consolidación de la empresa como una de las principales a nivel mundial en diagnóstico 'in vitro'".

Ha trabajado estrechamente con el Consejo de Administración y la propiedad, "contribuyendo a definir la estrategia corporativa y transmitir los valores fundacionales de la compañía", según Hipra.

Por su parte, Montaner, licenciada en Farmacia por la Universitat de Barcelona, donde también ha sido profesora, cursando programas ejecutivos en Harvard Business School e Iese.

Aportará una experiencia de más de 25 años en la industria farmacéutica internacional, donde ha ocupado cargos de máxima responsabilidad en compañías como Novartis y Sanofi.