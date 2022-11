Hiroaki Shibata, productor de 'One Piece Film Red': "Estamos en el mejor momento de la serie"

El diseñador de personajes de One Piece Film Red, Masayuki Sato, el director de la película, Goro Taniguchi, y el productor, Hiroaki Shibata

El diseñador de personajes de One Piece Film Red, Masayuki Sato, el director de la película, Goro Taniguchi, y el productor, Hiroaki Shibata - EUROPA PRESS

La película aterrizará en cines españoles doblada al catalán y al castellano este jueves

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'One Piece Film Red' aterrizará el jueves en los cines españoles doblada al castellano y al catalán tras su éxito taquillero en Japón y Francia, entre otros países: "Estamos en el mejor momento de la serie", ha celebrado el productor del filme, Hiroaki Shibata, en una entrevista de Europa Press este miércoles

Shibata ha atribuido la buena acogida de la película en aquellos países en los que ya se ha estrenado al buen momento que vive el manga, con 25 años de trayectoria, y a la aparición del pirata pelirrojo Shanks, un personaje que todavía es una incógnita en la trama principal pero que es "muy querido" por los fans.

El productor cree que se ha acumulado "todo el esfuerzo" del autor y creador del manga, Eiichiro Oda, a lo largo de estos 25 años, la serie ha llegado a su clímax y ahora los seguidores responden con pasión a las nuevas entregas y a esta última película, ha dicho.

En 'One Piece Film Red', la banda de los Sombreros de Paja asiste al primer concierto en directo de la cantante "más querida del mundo", Uta, la hija de Shanks con quien el protagonista Luffy tuvo una relación de amistad en la infancia, pero que se tuerza al descubrir que éste se ha convertido en pirata.

Shibata ha explicado que han elaborado la película en coordinación con Oda, que ha hecho la ilustración de los personajes que todavía no han aparecido en la trama principal para que se correspondan a los de la película, como Shanks y su tripulación.

El director de la película, Goro Taniguchi, ha asegurado que es Oda quien tiene que decidir si Uta aparecerá en el manga original de 'One Piece' o no, pero Shibata le ha pedido a los fans que la busquen porque puede que aparezca "en alguna escena", aunque no ha querido concretar en cual.

La cantante Miree será la responsables de poner voz a las canciones de Uta tanto en castellano como en catalán, que han adaptado los equipos de doblaje, traducción y adaptación en coordinación con SelectaVisión, Toei Animation y la propia artista, mientras que los diálogos de la nueva protagonista irán a cargo de la actriz de doblaje Marta Moreno.