El historiador Paul Freedman, Premi Internacional Joan B. Cendrós de Òmnium

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Òmnium otorgará el 39 Premi Internacional Joan B. Cendrós al historiador y catedrático Paul Freedman por su "dilatada trayectoria dedicada al estudio del pasado medieval de Catalunya y su proyección internacional", informa en un comunicado este viernes.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, asegura que Freedman es una "valiosísima figura en la proyección de la historia, la tradición y la cultura catalana en el mundo", y destaca su trabajo docente e investigador desde la Universidad de Yale (Estados Unidos).

"Da visibilidad a nuestro patrimonio histórico y lo sitúa en debates de alto nivel académico, consolidando a la cultura catalana como una tradición viva, con capacidad de interpelar y dialogar con la historia de todas partes", añade Antich.

El jurado ha remarcado que Freedman "ha contribuido notoriamente a renovar la interpretación de la historia catalana, situándola en los grandes debates europeos", así como su mirada original y voluntad de romper tópicos históricos.

El galardón se le entregará en el marco de la 75 Nit de les Lletres Catalanes, el 14 de marzo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).