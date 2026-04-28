HM empieza a construir el nuevo Hospital HM Sant Jordi en Barcelona

Proyecto del edificio - HM HOSPITALES

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha empezado a construir esta semana el HM Sant Jordi en Barcelona, remodelando y ampliando el hospital en el distrito de Sant Andreu para triplicar su capacidad e incorporar nuevos servicios y equipamientos, informa este martes en un comunicado.

Será un edificio nuevo de 9 plantas y unos 16.000 m2 que se levantará sobre el terreno del actual parking, por lo que la actividad asistencial se mantendrá durante las obras, de 35 millones de euros (29 para infraestructuras y 6 para equipamientos).

El edificio incluirá la nueva área de hospitalización con 60 nuevas habitaciones (el triple que ahora), consultas de 52 especialidades, 6 quirófanos, urgencias ampliadas, laboratorios, una UCI y unidades especializadas en salud de la mujer, en salud mental y en tratamiento del dolor.

HOSPITAL DEL NORESTE BARCELONÉS

La directora del grupo en Catalunya, Lidón Millá, ha definido esta ampliación como un gran proyecto de ciudad, ya que será "el gran, y único, hospital general de referencia en el noreste de Barcelona", con atención sanitaria integral.

Las obras tendrán dos fases: primero, la construcción y puesta en marcha de la mayoría de servicios asistenciales; después, la remodelación de la planta baja y de las zonas exteriores, para enlazarlas con el proyecto municipal de urbanización de las calles adyacentes.

Eso implica "una actuación coordinada que se prevé que concluya a finales de 2029" y que forma parte del plan de movilidad del distrito.