HolaCamp anuncia un nuevo modelo de franquicia orientado al impulso del camping independiente

Campings de HolaCamp - HOLACAMP

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

HolaCamp, operador especializado en la gestión integral de campings, ha anunciado el lanzamiento en 2026 de un "nuevo modelo" de franquicia orientado al impulso del cámping independiente, informa este lunes en un comunicado.

Según el ceo de HolaCamp, Alfonso Leprevost, no se trata de un acuerdo puntual de gestión, sino de integrar estos campings en la familia HolaCamp con el mismo acompañamiento que ofrece a cualquier otro establecimiento del grupo: "Queremos que el franquiciado se sienta parte de la cadena desde el primer día".

Con este cambio, la empresa catalana traslada algunas de sus funciones a terceros con el objetivo de dar respuesta a una "creciente demanda" por parte de propietarios que desean adaptar sus campings al mercado, que cada vez más está más orientado a la experiencia del cliente.

El modelo de franquicia se estructura en tres módulos: HC Impulso, centrado en el crecimiento comercial y de ingresos; HC Gestión 360, orientado a la profesionalización de la operativa diaria y al control de los costes, y HC Inversion, que trata el planteamiento y el desarrollo del activo.

DISTINTOS PERFILES

De esta manera, HolaCamp se adapta a distintos perfiles de propietarios, ofreciendo desde la integración total en el grupo hasta modelos flexibles que permiten mantener la titularidad del activo.

Uno de los elementos que la empresa de campings incorporará en 2026 es la figura del Key Account Manager (KAM), que será el interlocutor entre el propietario y HolaCamp, asegurando el seguimiento y la coordinación entre ambas partes.