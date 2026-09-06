Un hombre de 45 años muere ahogado después de saltar de un ferri entre Cambrils y Salou (Tarragona)

TARRAGONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años y nacionalidad inglesa ha muerto ahogado este sábado después de saltar de un ferri en marcha que cubría la ruta entre Cambrils y Salou (Tarragona), con el objetivo de llegar nadando a la playa de Ponent de Cambrils.

El aviso al 112 se produjo a las 18.41 horas y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó 3 ambulancias y un equipo de psicólogos, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Con las 3 víctimas registradas este sábado son 26 las personas muertas en playas catalanas desde que el 15 de junio empezó oficialmente la temporada de baño.