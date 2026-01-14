Un hombre y una mujer detenidos en Bellcaire d'Urgell (Lleida) por intento de hurto a una anciana

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre y una mujer por su presunta relación con un intento de hurto a una anciana, a la que la mujer intentó robar un anillo en Bellcaire d'Urgell (Lleida) y posteriormente huyeron en coche hacia Castellserà (Lleida), informan en un comunicado este miércoles.

Al llegar a Castellserà, el conductor se encaró con el agente y la mujer huyó por las calles del pueblo, y luego continuó su huida hasta llegar a la A-2, donde se topó con un control policial en el que los policías registraron el vehículo y hallaron escondidos una cadena de oro y una cruz.

Los dos pertenecen a grupos que se desplazan desde el entorno metropolitano a pueblos en busca de personas de edad avanzada que van solas por la calle para robarles joyas, relojes o carteras, y tras el arrestado del hombre, los mossos detuvieron a la mujer, que acumulaba unos 50 antecedentes por hurtos; ambos pasaron a disposición judicial este martes.