El Homrani asegura que recuperará la Renta Garantizada de Ciudadanía aunque "será difícil"

Publicado 01/07/2018 11:14:52 CET

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, ha afirmado que recuperarán la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que cree que está paralizada desde la aplicación del artículo 155 en Catalunya, aunque ha reconocido que "será difícil y complejo".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha explicado que la voluntad es desarrollar el reglamento consensuado con los otros grupos políticos, y ha especificado que dicho reglamento "tiene que facilitar la entrada a colectivos más vulnerables", entre los que ha citado las personas sin techo y las mujeres víctimas de la violencia machista.

Asimismo, ha dicho que se está trabajando para volver a aplicar la Agencia Catalana de Protección Social, suspendida por el Tribunal Constitucional el pasado mes de septiembre, aunque se levantó la suspensión en algunos artículos, y ha asegurado que la recuperarán y la desarrollarán de nuevo.

En relación a la polémica de los menores desamparados que viven en la calle, ha recordado que el Govern ya ha implementado las primeras medidas: destinará 10 millones adicionales a la llegada masiva de jóvenes adolescentes migrados sin referentes familiares, y la Conselleria también ofrecerá 418 nuevas plazas para atender a estos jóvenes.

Respecto al acuerdo europeo sobre migración, ha señalado que hay un pulso para externalizar y para no actuar, y ha dicho que le preocupa que no se contemplen los derechos humanos, concretamente en los ámbitos de origen, tráfico y llegada: "A mi me preocupa porque la parte clave es que están muriendo personas".