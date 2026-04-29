El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida deriva pacientes por las obras del bloque quirúrgico

Obras en el Hospital Arnau de Vilanova. - CONSELLERIA DE SALUD

LLEIDA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha comenzado a derivar pacientes a otros hospitales de la ciudad para permitir el avance de las obras del nuevo bloque quirúrgico del centro, cuya finalización está prevista para finales de 2028.

Parte de los pacientes del Arnau de Vilanova que tienen que pasar por una cirugía --unos 60 o 70 semanales-- serán operados en el Hospital Universitari Santa Maria, con el que existe una alianza estratégica, y en la Clínica Mi NovAliança, a través de la cesión de quirófanos, informa la Conselleria de Salud en un comunicado de este miércoles.

La actividad más compleja, como la cirugía robótica, la cirugía oncológica o la cirugía urgente, se continuará realizando en el Hospital Arnau de Vilanova.

Los pacientes serán intervenidos por los mismo profesionales quirúrgicos del Arnau de Vilanova, que se desplazarán al centro donde se realice la operación "para garantizar la misma calidad asistencial".

Para coordinar la actividad entre centros se ha creado una mesa quirúrgica unificada, que hará el seguimiento de la actividad, anticipará posibles incidencias y garantizará una "planificación eficiente" durante el periodo de obres.

Los cambios se mantendrán en mayor o menor intensidad mientras duren las obras del bloque quirúrgico, que se prevé que lleguen a su punto de "más impacto" entre agosto de 2027 y febrero de 2028.