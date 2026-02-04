El Hospital Clínic genera 2,35 euros en valor social por cada euro invertido, según un estudio

Archivo - Imagen de archivo del Hospital Clínic de Barcelona. - FRANCISCO AVIA - HOSPITAL CLÍNIC - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínic de Barcelona genera 2,35 euros en valor social por cada euro invertido por la administración pública, según el informe 'El Valor Social Integrado de Hospital Clínic de Barcelona'.

El trabajo, realizado entre el hospital y la Barcelona School of Management (UPF-BSM), cifra en 1.753 millones de euros el valor social integrado bruto generado por el centro en 2023, informa el Clínic en un comunicado de este miércoles.

Los investigadores han utilizado la metodología del Valor Social Integrado (VSI), que permite identificar, cuantificar y monetizar los beneficios sociales percibidos por los colectivos directamente vinculados a la actividad del hospital.

Los expertos han desglosado el valor social integrado en Valor Social Específico (1.106 millones de euros), que se refiere al valor transferido sin una contrapartida de precio de mercado, y Valor Económico Social (646 millones de euros), que corresponde al valor social generado por la actividad económica de la organización de forma directa e indirecta.

El impacto de dicha actividad posiciona la institución sanitaria como un "motor de creación de riqueza" que beneficia principalmente a los trabajadores (238 millones), ejerce un efecto tractor sobre los proveedores (122 millones) y contribuye con un retorno a la administración pública de 282 millones.

El informe ha centrado el análisis en el valor que genera el centro para dos colectivos "clave": los pacientes y usuarios, con un valor social cuantificado en 1.057 millones de euros, y los profesionales del centro, con un valor social de 48,4 millones.

ATENCIÓN A LOS PACIENTES

En el análisis del primer grupo de interés, pacientes y usuarios, una de las principales conclusiones es que el mayor impacto social del Hospital Clínic se genera en la atención directa a los pacientes, con un valor que se sitúa en 1.008 millones de euros y representa cerca del 95% del total del valor social del hospital.

El impacto se genera a través de un amplio conjunto de servicios asistenciales, entre los cuales destacan las altas hospitalarias y quirúrgicas, las consultas externas y otros procesos de alta complejidad, así como la dispensación de medicación hospitalaria ambulatoria.

PROFESIONALES DEL HOSPITAL

En el análisis del segundo grupo de interés --profesionales del centro--, destaca la variable de "retención y fidelización del talento", que representa el 37,34% del valor.

A continuación se sitúa la variable de asistencia a congresos y posicionamiento internacional (25,70%), así como el impacto social de la innovación y la investigación (19,65%).

El trabajo recoge que el Clínic ha impulsado iniciativas para reducir la rotación y promover "entornos laborales estables", reconociendo el valor del conocimiento acumulados y la continuidad asistencial.