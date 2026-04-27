El Hospital Germans Trias (Barcelona) "consolida" su programa de cirugía robótica urgente

Equipo de urgencias robóticas - HOSPITAL GERMANS TRIAS

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) ha informado que "consolida" su programa de cirugía robótica que puso en marcha en otoño de 2024 y que se ha convertido en el primero y más activo de Europa en usar la robótica para atender cirugías urgentes.

En un comunicado este lunes, informa que ya se han realizado cerca de 300 procedimientos con asistencia robótica, mínimamente invasiva y "ventajosa" en casos urgentes, y mayoritariamente se ha utilizado para apendicitis y colecistitis agudas.

Los primeros resultados de este programa demuestran la viabilidad y seguridad de este programa, y el jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva y director de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Germans Trias, José Mª Balibrea, afirma que esto "supone un cambio de paradigma en la cirugía urgente, ya que tradicionalmente el uso de la cirugía robótica en urgencias era ocasional y limitado".

En los primeros 10 meses de programa, los resultados clínicos fueron satisfactorios: la estancia media en el hospital fue inferior a dos días, la tasa de complicaciones no superó el 5% y la de reingresos el 3%, y el 96% de pacientes presentó un mínimo dolor (o ningún dolor) en las primeras 48 horas después de la intervención.

Las operaciones con asistencia robótica ofrecen ventajas, como una precisión "milimétrica" en los procedimientos, una reducción del tiempo de recuperación y un menor riesgo de complicaciones postoperatorias.

El proyecto fue posible con el apoyo e impulso de la Fundación Privada Daniel Bravo Andreu, que dotó a los nuevos equipos robóticos para la creación del Centro de Robótica Intervencionista de Germans Trias.