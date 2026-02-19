El Hospital Germans Trias comienza a tratar el cáncer de próstata con un nuevo radiofármaco

Profesional del Germans Trias administrando la nueva terapia. - HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Germans Trias i Pujol y el Institut Català d'Oncologia (ICO) de Badalona (Barcelona) han comenzado a tratar pacientes con cáncer de próstata metastásico progresivo con una nueva terapia de precisión con radiofármacos, aprobada recientemente por el Ministerio de Sanidad.

Se convierte así en unos "de los primeros centros del Estado" en usar el nuevo método, que es innovador, preciso y seguro, según informa el hospital en un comunicado de este jueves.

La terapia se basa en el radiofármaco 177Lu-PSMA y consiste en dirigir un radioisótopo terapéutico --lutecio177-- directamente sobre células cancerosas que sobreexpresan el antígeno de membrana específico de próstata (PSMA, por sus siglas en inglés), y las destruye sin afectar significativamente los tejidos sanos que la envuelven.

ENSAYO CLÍNICO

La aprobación de esta terapia, ya autorizada en Estados Unidos desde hace 4 años, responde a los resultados de un ensayo clínico previo que, en comparación con los tratamientos ya existentes, sirvió para "aumentar significativamente" la supervivencia y para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además, consiguió retrasar la progresión e incluso reducir en un 40% el tamaño de algunos tumores, todo sin efectos secundarios de consideración.

UNIFICAR DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El tratamiento se administra por vía endovenosa en el servicio de Medicina Nuclear durante 6 sesiones y se alarga durante aproximadamente 9 meses.

Días antes de la primera sesión, es "imprescindible" saber cómo se expresa la enfermedad oncológica sometiendo al paciente a una prueba PET/TC que confirme y exprese el tumor que se tratará.

La médica adjunta del Servicio de Medicina Nuclear del Germans Trias Virginia Vallejos ha apuntado que el abordaje, que unifica diagnóstico y tratamiento, "revolucionará el manejo terapéutico de los pacientes con cáncer de próstata metastásico".

EL PRIMER CASO

El primer caso tratado en el Germans Trias, seguido por el ICO de Badalona, es un hombre de 65 años con cáncer de próstata con metástasis en los ganglios y los huesos, los dos puntos habituales de extensión de la enfermedad.

En los últimos 5 años, el paciente ya había recibido los tratamientos habituales en esta enfermedad, como son las terapias hormonales y la quimioterapia, lo que supone "una nueva oportunidad de tratamiento efectiva" para alguien que ya ha agotado todas las opciones existentes.