El Hospital Santa Caterina (Girona) ha atendido a 932 personas en su programa de artroplastias

Paciente operada haciendo ejercicios con el fisioterapeuta - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GIRONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa de recuperación intensiva de artroplastias del Hospital Santa Caterina (Girona), implementado en 2018, ha atendido a 932 personas, según ha informado el Institut Català de la Salut a través de un comunicado este lunes.

Con el objetivo de "mejorar los resultados clínicos de las prótesis de rodilla y cadera, y optimizar el proceso de recuperación de los pacientes" se han atendido a 490 hombres y mujeres, siendo 71 años la media de edad.

La artroplastia de rodilla y de cadera, que consiste en la sustitución de las superficies articulares por implantes metálicos fijados en el hueso, "es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes y con un crecimiento sostenido en los últimos años", realizándose cerca de 270 prótesis anuales.

Según el Institut Català de la Salut, este incremento se debe al aumento en la esperanza de vida, los buenos resultados de la cirugía y la ampliación de las indicaciones, que incluyen pacientes cada vez más jóvenes.

El programa de recuperación intensiva de artroplastias "ha permitido reducir la estancia media hospitalaria de siete a cuatro días, mejorar la seguridad del paciente y disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias".