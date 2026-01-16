El Hospital Trias de Badalona (Barcelona) estrena bloque quirúrgico con 6 nuevos quirófanos

Uno de los quirófanos del nuevo bloque. - HOSPITAL GERMANS TRIAS

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) ha inaugurado este viernes su nuevo bloque quirúrgico con 6 quirófanos nuevos, 3 de los cuales robotizados y otros 3 con tecnología de radiodiagnosis "de vanguardia", que ha supuesto una inversión de 29,6 millones de euros.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; de la consellera de Salud, Olga Pané; del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; del director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea (CE) en Barcelona, Manuel Szapiro, y del gerente del Hospital Trias, Josep Maria Mòdol, así como de representantes del sector de la salud, entre otras autoridades.

Illa ha destacado la velocidad en la que se ha construido el nuevo bloque, gracias a los fondos europeos que ha recibido, y su distribución espaciosa y luminosidad: "Esto también ayuda a crear una atmósfera y un ambiente adecuado. La consellera me lo dice siempre".

El presidente ha afirmado que la nueva financiación es para seguir haciendo inversiones como las del nuevo bloque y "para que hospitales como el Germans Trias i Pujol sigan funcionando a máximo nivel", así como ha pedido, textualmente, no dar por hecho que todo el mundo tiene acceso a un sistema sanitario universal, en el contexto internacional.

"En el mundo en el que estamos, debemos reafirmar cada vez que tengamos ocasión estos compromisos a favor de una sanidad pública e universal, que es lo que más cohesiona a una sociedad", ha apuntado el presidente.

INFRAESTRUCTURAS DE SALUD

Albiol ha celebrado la apertura de las nuevas instalaciones y ha pedido no olvidar las infraestructuras de salud de la zona del Barcelonès norte, que históricamente "no ha tenido la atención que sí han tenido otras zonas de Catalunya".

Szapiro ha destacado que el nuevo bloque se ha cofinanciado con 12,7 millones de fondos europeos, y ha celebrado el efecto "innegable" de la finaciación europea en la transformación de Catalunya.

Asimismo, ha felicitado a la Generalitat por el "esfuerzo importante" en la captación y uso de fondos europeos Next Generation, con un compromiso de 6.800 millones de euros en Catalunya.

Mòdol ha asegurado que las nuevas infraestructuras representan "un paso muy firme" en la atención a los ciudadanos que responde, en sus palabras, a una apuesta clara por la medicina basada en el valor, y consolida al hospital como referente en medicina robótica.

EL NUEVO BLOQUE

El nuevo bloque quirúrgico, que ha representado una inversión global de 29,6 millones de euros, ha permitido sumar 6 nuevos quirófanos de alta tecnología, alcanzando un total de 28 en todo el hospital.

Tres de los nuevos quirófanos acogen un clúster de robótica "pionero", con 3 nuevos robots contiguos, configurando un entorno único para la cirugía mínimamente invasiva y de precisión en especialidades como la Cirugía General, la Urología, la Cirugía Torácica, la Ginecología, la Otorrinolaringología y la Cirugía Pediátrica.

Esta disposición permite optimizar los tiempos quirúrgicos, favorecer el trabajo entre especialidades e impulsar el programa de cirugía robótica del centro, tanto en cirugía programada como en urgencias, que es un programa "pionero en Europa y único en Catalunya".

Los otros tres quirófanos incorporan tecnología de radiodiagnosis de vanguardia, con TACs y CBCT intraoperatorios, que permiten obtener imagenes de alta resolución durante la intervención quirúrgica.

La ampliación ha sido posible con un nuevo edificio de 5 plantas y cerca de 7.000 metros cuadrados, construido a continuación de los quirófanos ya existentes y completamente integrado en el circuito del hospital.

Illa ha inaugurado también la nueva planta de endoscopia del Hospital, que comenzará a funcionar en febrero, situada encima del edificio Covid del centro.