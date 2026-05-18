El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acoge la cebra de las Enfermedades Raras

Niña pintando la cebra de las Enfermedades Raras. - VALL D'HEBRON

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acoge desde este lunes y hasta finales de mayo una cebra de tamaño natural, reconocido como el símbolo de las Enfermedades Raras, coincidiendo con la antesala del Día Internacional del Ensayo Clínico.

La iniciativa, impulsada por la biofarmacéutica Takeda, busca visibilizar las más de 7.000 enfermedades raras y, a la vez, permite que los niños interactúen con el símbolo, ya que podrán pintar e añadir color a su superficie, informan el hospital y la empresa en un comunicado.

Se estima que el 95% de enfermedades raras no cuenta con un tratamiento aprobado, lo que convierte a los ensayos clínicos en una "vía esencial de esperanza" para millones de pacientes y sus familias.