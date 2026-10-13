El Hospital Vall d'Hebron recanaliza con "éxito" 12 venas en hipertensión infantil desde 2018

Profesionales del Vall d'Hebron en el quirófano. - HOSPITAL VALL D'HEBRON

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha logrado recanalizar con "éxito" la vena porta en 12 pacientes pediátricos con hipertensión portal desde 2018 gracias a la incorporación de una técnica de radiología intervencionista, informa el centro en un comunicado este martes.

Desde su primera implantación en 2018, cuando se convirtió en el "primer hospital de España" en hacerlo, Vall d'Hebron ha llevado a cabo 24 intervenciones en pacientes de entre un año y medio y 18 años (con 8 años de media), en las que se obtuvo éxito técnico en 12 pacientes y 10 de ellos mantienen la vena porta permeable.

OBSTRUCCIÓN EXTRAHEPÁTICA

La obstrucción extrahepática de la vena porta es una causa importante de hipertensión portal en población pediátrica; mientras su origen en adultos suele ser la cirrosis, en niños se asocia a prematuridad, cateterización de la vena umbilical y diversas enfermedades neonatales.

La vena porta transporta la sangre procedente del intestino y el bazo hacia el hígado, y su obstrucción puede provocar un aumento del tamaño del bazo con disminución del recuento de plaquetas, hemorragia por varices y otras complicaciones graves en el ámbito neurológico y respiratorio.

Tradicionalmente, solo se podían tratar las complicaciones con técnicas quirúrgicas y endoscópicas pero no su causa, y si bien en la década de los 90 surgió una opción para restablecer el flujo portal intrahepático, no se podía realizar en todos los pacientes.

LA NUEVA TÉCNICA

El médico de Radiología Intervencionista de Vall d'Hebron Daniel Barnés ha afirmado que la nueva técnica supone una alternativa "mucho menos invasiva" que el tratamiento quirúrgico tradicional, y que en un 50% de casos ha sido un éxito.

Mediante ecografía se puncionan directamente las venas del bazo y el hígado, y bajo guía radiológica se realiza un cateterismo; después, con microguías y microcatéteres, se consigue volver a abrir la vena porta trombosada, conectando de nuevo el hígado con el intestino y el bazo.